В России выявлено еще 24 092 новых случая коронавируса

В России выявили еще 24 092 новых случая коронавирусной инфекции. Такие данные приводит оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Больше всего случаев инфекции за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (4 674), Санкт-Петербурге (3 253), Московской области (1 406).

В стране за прошедший день выздоровели 27 311 пациентов, скончались 590.

За весь период пандемии коронавирус подтвердили у 3 544 623 жителей России, вылечился 2 936 991 человек, умерли 65 085.

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