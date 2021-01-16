На Занзибаре сгорел пятизвездочный отель, в котором отдыхали россияне

На Занзибаре в городе Пвани Мчангани сгорел отель Blue Bahari, в котором отдыхали россияне. Об этом сообщает сайт Kp.ru со ссылкой на видео очевидцев.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, туристов развезли по другим гостиницам.

На видеоролике видно, как у здания обвалилась крыша из пальмовых веток и остался лишь каркас. По словам очевидца, огонь сначала затронул соседнее здание и перекинулся на Blue Bahari.

«Нас вывели на безопасное расстояние, охранники не отходили ни на шаг, в течение трех часов составили списки и нас отвезли в другой отель», — рассказала клиентка отеля.

Как сообщили «РИА Новости» в посольстве России в Танзании, звонков от граждан не поступало.

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