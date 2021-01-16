В России за сутки умерло рекордное с начала года число пациентов с COVID-19

В России за прошедший день умерли 590 человек с коронавирусом. Такие данные приводит оперштаб.

Отмечается, что для наступившего 2021 года это рекордный показатель.

До этого максимум летальных исходов был зафиксирован 14 января. Тогда скончались 570 инфицированных пациентов.

Всего в России, по последним данным, умерли 65 085 человек с подтвержденным коронавирусом.

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