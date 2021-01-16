Житель Москвы сжег своего знакомого в квартире

Житель Москвы облил своего приятеля горючей жидкостью и сжег прямо в квартире. Об этом сообщает РЕН.

По информации телеканала, инцидент произошел на Ясеневой улице. Прибывшие на место пожара спасатели обнаружили тело 43-летнего мужчины. После осмотра жилища они предположили, что причиной возгорания мог стать поджог.

Подозреваемого в поджоге задержали по горячим следам. 38-летний подозреваемый сознался, что заранее подготовил емкость с горючим.

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