По делу о гибели людей под лавиной задержан глава управления ГО и ЧС Норильска

Правоохранители задержали начальника управления ГО и ЧС администрации Норильска в рамках расследования дела о гибели трех человек под лавиной в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная». Об этом сообщает СУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Следствие считает, что чиновник не осуществлял должного контроля за деятельностью подчиненных и не проверял полноту включаемых оперативными дежурными в сводку сведений о погодных условиях, поступающих из МЧС. Так, халатное отношение начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям привело к трагедии. В настоящее время он задержан.

Вечером 8 января в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» в Норильске сошла лавина, снегом засыпало несколько домиков. Погибли три человека, в том числе ребенок.

По факту схода снежной лавины было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц». 12 января был задержан оперативный дежурный ЕДДС Норильска. Его подозревают в том, что он не включил в оперативную сводку управления ГО И ЧС города полученные сведения о лавиноопасности, из-за чего не были организованы необходимые меры по обеспечению безопасности людей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трое погибших: поиски жертв лавины в Норильске окончены

— Следователи провели обыски в Норильске по делу о сходе лавины

— Дежурный диспетчер задержан после гибели людей при сходе лавины в Норильске