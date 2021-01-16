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Общество. Новости

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Жанна Шеплякова Жанна Шеплякова

Задержан супруг убитой журналистки портала «Рязань.Лайф»

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Правоохранители задержали мужа журналистки, главного редактора регионального портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой, которая ранее была найдена убитой в собственной квартире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По подозрению в убийстве Шепляковой задержан ее супруг. Он признался в содеянном», — сказал собеседник агентства.

В пятницу, 15 января, тело главного редактора регионального портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой с ножевыми ранениями нашли в ее квартире в Рязани. По предварительным данным, причиной убийства стал бытовой конфликт.

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