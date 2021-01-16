В Москве нашли мертвым подростка после употребления веселящего газа

На северо-востоке Москвы подросток погиб после покупки баллона с закисью газа. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Тело несовершеннолетнего 2004 года рождения было обнаружено в квартире 14 января по улице Кучин переулок.

«По предварительной информации, незадолго до смерти несовершеннолетний сделал заказ на доставку баллона, наполненного предположительно закисью азота (веселящий газ)», — рассказали в ведомстве.

По факту произошедшего прокуратура проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям родителей.

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