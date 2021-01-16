Коронавирус впервые нашли в мороженом в Китае

В Китае в муниципалитете Тяньцзинь специалисты впервые обнаружили следы коронавируса в партии мороженого. Об этом сообщает Sky News.
Как уточняет СМИ, компания-производитель мороженого при его изготовлении использовала сухое молоко, импортированное из Новой Зеландии, а также сухую сыворотку, которую импортировали с Украины.
Партия мороженого была изъята и изолирована. Противоэпидемиологическая служба проводит поиски людей, которые могли контактировать с продуктом, чтобы исключить случаи их заражения.
Вирусолог из Университета Лидса, доктор Стивен Гриффин предположил, что такой случай вероятно является разовым, а причиной обнаружения коронавирусной инфекции в мороженом стал контакт с человеком с COVID-19.
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