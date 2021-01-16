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Общество. Новости

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Белорусский суд отклонил жалобу на продление ареста Колесниковой

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Минский суд отклонил жалобу, представленную защитой члена Координационного совета Белоруссии Марии Колесниковой о продлении срока ее задержания под стражей. Об этом сообщается в Telegram-канале экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

Решение было вынесено судом Партизанского района. Адвокаты Колесниковой назвали итоги заседания «предсказуемыми».

Согласно заявлению, защита и сама Колесникова намерены обжаловать внесенное решение.

На данный момент Колесникова находится в СИЗО-1 на улице Володарского. Под стражей она пробудет до 8 марта.

Ранее стало известно, что Колесникова арестована по подозрению в призывах к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Белоруссии, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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