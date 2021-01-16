Правительство назначило двух новых заместителей главы Минвостокразвития

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении двух новых заместителей главы Минвостокразвития. Документы были размещены на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, на данный пост был назначен Бобраков Анатолий.
Вторым документом на место замминистра России по развитию Дальнего Востока и Арктики назначен Марат Шамьюнов.
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