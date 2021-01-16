В Дании выявили первое заражение южноафриканским штаммом коронавируса

В Дании выявили первое заражение штаммом коронавируса, который ранее был обнаружен в ЮАР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на датский Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями.

«Первый случай еще одного варианта COVID-19 был обнаружен в Дании. Это вариант вируса B.1.351/501Y, который изначально был обнаружен в Южной Африке», — говорится в сообщении.

Заражение мутацией подтвердилось на острове Зеландия. Штамм, предположительно, был завезен из Дубая.

В Дании коронавирусом заразились 188 199, умерли 1 747 человек.

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