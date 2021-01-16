В аэропорту Франкфурта завершилась спецоперация

Полицейская операция завершилась в аэропорту Франкфурта. Об этом сообщается в Twitter полиции города.

«Операция в аэропорту Франкфурта завершилась. Перекрытые помещения последовательно разблокируются федеральной полицией», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что это займет определенное время.

Ранее во Франкфурте аэропорт и железнодорожный вокзал были частично перекрыты полицией из-за подозрительного предмета. Позже сообщалось о задержании двух человек.

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