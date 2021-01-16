В тюрьмах США усилили меры безопасности

Федеральное бюро тюрем США сообщило о временном усилении мер безопасности, пишет ТАСС.

«Эта мера предпринимается для поддержания безопасности и упорядоченного функционирования наших учреждений, а также для обеспечения бесперебойной безопасности нашего персонала, заключенных и общественности», — сказано в сообщении.

Заключенным будет запрещено большую часть дня покидать свои камеры, также будут ограничены посещения.

Бюро подчеркнуло, что действия являются мерой предосторожности и не связаны с получением какой-либо информации.

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