В тюрьмах США усилили меры безопасности

Федеральное бюро тюрем США сообщило о временном усилении мер безопасности, пишет ТАСС.
«Эта мера предпринимается для поддержания безопасности и упорядоченного функционирования наших учреждений, а также для обеспечения бесперебойной безопасности нашего персонала, заключенных и общественности», — сказано в сообщении.
Заключенным будет запрещено большую часть дня покидать свои камеры, также будут ограничены посещения.
Бюро подчеркнуло, что действия являются мерой предосторожности и не связаны с получением какой-либо информации.
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