Колонии станут сообщать об освобождении заключенных с опасными болезнями

С воскресенья, 17 января, исправительные учреждения в России будут обязаны передавать региональным властям данные об освобождающихся заключенных с опасными для окружающих заболеваниями, передает ТАСС.

В статью 180 Уголовно-процессуального кодекса России были внесены соответствующие изменения федеральным законом. Согласно документу, для администрации учреждений, исполняющих наказания, был расширен перечень обязанностей в том, что касается применения к освобождаемым осужденным мер медицинского характера.

Отмечается, что администрация колонии теперь будет передавать информацию о заключенном, страдающем опасным для окружающих заболеванием, региональным властям по избранному бывшим осужденным месту жительства. Затем региональные медицинские структуры должны решить вопрос об оказании медицинской помощи экс-заключенному.

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