Россиян предупредили об аномальном холоде

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на большей части России в ближайшие дни прогнозируются температуры значительно ниже нормы, передает РИА «Новости».

По его словам, в Центральном федеральном округе (большая часть округа) до 20 января будет наблюдаться на 6-12°С градусов ниже нормы. Минимальные температуры будут достигать отметки в -20...-30°С, сообщил синоптик.

«В Приволжском федеральном округе (большая часть округа) тоже -20...-30°С, местам -32°С, аномалия на 6-12°С тоже ниже нормы», — сказал Вильфанд.

Он уведомил, что Гидрометцентр выпустил предупреждение об «аномально холодной» погоде.

Как рассказал специалист, в Ненецком автономном округе, Республике Коми, Архангельской, Вологодской, Псковской областях, которые входят в Северо-Западный федеральный округ, будут зафиксированы аномалии температуры -7...-15°С, то есть на 7-15°С. Минимальные температуры до середины недели там установятся на отметке -23...-36°С.

Метеоролог уточнил, что аналогичная аномалия будет наблюдаться и в Южном федеральном округе. При этом в Северо-Кавказском федеральном округе прогнозируется температура ниже нормы на 6-12°С, минимальные значения до -10°С.

«На Урале Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа на 8-17°С ниже нормы, температура от -30 до -42°С. Сибирь: Таймырский и Долгано-Ненецкий регион там температуры минус -40...-53°С. Такая температура ниже нормы на 8-18°С. В Иркутской области температура ниже нормы на 10-20°С, до -51°С», — сообщил Вильфанд.

О добавил, что в Иркутской области температура будет ниже нормы на -10...-20°С., до -51°С.

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