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Общество. Новости

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Регулятор Бразилии отклонил запрос на экстренное применение вакцины «Спутник V»

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Национальный регулятор по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) отклонил запрос РФПИ и компании Uniao Quimica о регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения в стране. Об этом сообщает сайт регулятора.

В регуляторе заявили, что запрос был возвращен компании поскольку он не соответствует минимальным критериям.

Ранее сообщалось, что в январе текущего года Uniao Quimica начала производство в Бразилии этого российского препарата против COVID-19.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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