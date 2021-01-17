Полиция раскрыла подробности инцидента в аэропорту Франкфурта

В полиции ФРГ заявили, что терминал №1 аэропорта Франкфурта и железнодорожный вокзал перекрыли из-за мужчины, который выкрикнул «Аллах акбар». Об этом сообщает пресс-служба немецкой полиции.

В полиции сообщили, что патруль остановил 38-летнего гражданина Словении из-за отсутствия защитной маски.

«Он повел себя агрессивно в отношении полицейских и заявил: «Я вас всех убью, Аллах акбар». В связи с его поведением правоохранители восприняли его заявление серьезно», — говорится в сообщении.

По информации полиции, мужчина попытался скрыться, однако был задержан стражами порядка под угрозой применения огнестрельного оружия. Пытаясь скрыться, мужчина бросил свой чемодан. Это привело к частичному перекрытию в секторе В терминала 1 аэропорта. Однако чуть позже багаж мужчины досмотрели. Там ничего опасного обнаружено не было.

Одновременно с данным инцидентом в полицию пришел сигнал о том, что в терминале 1 может присутствовать вооруженный человек. После этого были дополнительно перекрыты другие части терминала 1. Также эту меру предприняли в региональном железнодорожном вокзале.

В операции были задействованы порядка 100 сотрудников федеральной и земельной полиции, а также таможни аэропорта.

16 января во Франкфурте аэропорт и железнодорожный вокзал были частично перекрыты полицией из-за подозрительного предмета. Позже сообщалось о задержании двух человек.

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