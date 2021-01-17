В Москве в воскресенье ожидается до -17°С

В Москве в воскресенье, 17 января, синоптики пообещали до -17°С. В небе будет облачно, местами пройдет небольшой снег, сообщает Гидрометцентр.

Согласно данным специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в районе -17...-15°С. Ожидается северный ветер со скоростью 2-7 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать -23...-21°С. Ветер подует северо-западный 2-7 м/c.

Атмосферное давление днем составит 747 мм рт. ст., а ночью — 748 мм рт. ст.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.