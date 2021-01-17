Онищенко высказался об идее включить вакцинацию в трудовой договор

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал идею включить в трудовой договор пункт о вакцинации.

Он подчеркнул, что это нормальный трудовой процесс.

«Мы всегда вакцинировали людей, которые работают с туберкулезом, например», — сказал Онищенко в беседе с «Вечерней Москвой».

Он указал, что более широкие возможности по вопросу вакцинации прописаны в договорах медицинского страхования.

Парламентарий также отметил, что это нормальный цивилизованный процесс, который нисколько не противоречит принципу «информированное согласие на прививку», заложенному в российском законодательстве. Однако в каждом случае все детали должны оговариваться. Онищенко считает, что необходимость в тотальной вакцинации от COVID-19 отсутствует.

По его мнению, лучше делать прививки от коронавирусной инфекции только группам риска. «Это старшее поколение, молодые люди с эндокринными заболеваниями — диабетом и онкологией, группа риска по производственному фактору — врачи, учителя, торговля», — уточнил депутат.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям и врач-иммунолог Владислав Жемчугов предложил обязать работников некоторых сфер вакцинироваться от коронавируса, включив соответствующий пункт в трудовой договор. Речь идет о тех людях, которые часто контактируют с большим количеством людей.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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