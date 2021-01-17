Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close
Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки снега в Норильске, ноябрь 2020 года Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки снега в Норильске, ноябрь 2020 года

Почти 30% месячной нормы осадков выпало за сутки в Москве

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

По предварительной оценке, за последние сутки в Москве выпало 12 мм осадков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы.

Таким образом, прирост осадков в столице составил 28,5% месячной нормы, которая в январе составляет 42 мм, рассказал представитель метеобюро.

Он отметил, что высота снежного покрова в городе вплотную приблизилось к 45 см, что пока является максимумом для нынешней зимы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Аномальный февраль: какая погода ждет Россию

Вильфанд рассказал о причинах снегопада в Москве

«Желтый» уровень опасности погоды продлили в Московском регионе

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.