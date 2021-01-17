В Нью-Йорке сожгли исторический «Дом Хэллоуина»

| Бернст Ю.

Так называемая Церковь Сатаны потеряла один из своих главных объектов культа — исторический «Дом Хэллоуина», расположенный к северу от Нью-Йорка в США. Об этом пишет газета The Guardian.

По данным местной полиции, дом поджег неизвестный. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина в капюшоне с маской на лице ранним утром появился у дома с двумя канистрами, разлил из них жидкость на крыльцо и поджег ее.

В момент пожара в здании находились два человека, им удалось вовремя эвакуироваться, не пострадав.

Дом был построен в 1900 году и изначально принадлежал семье Аддамс. Он был украшен дьявольскими скульптурами и служил местом сбора для празднования Хэллоуина. Издание сообщает, что дом вряд ли будет восстановлен из-за обширного ущерба от пожара.