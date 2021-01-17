Караван мигрантов требует от Байдена «выполнения взятых на себя обязательств»

| Бернст Ю.

Караван мигрантов, движущийся из Гондураса к границе Соединенных Штатов, призвал новую администрацию Джо Байдена выполнить свои «обязательства» перед мигрантами. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на заявление, сделанное группой по защите прав мигрантов Pueblo Sin Fronteras от имени каравана.

Более 1000 гондурасских мигрантов въехали в Гватемалу 15 января без регистрации. Это часть большого каравана, который в тот же день покинул гондурасский город. Телеканал передает, что они надеются на более теплый прием, когда дойдут до границы с США.

Мигранты отметили важность того, что новая администрация США продемонстрировала твердую приверженность «лицам, ищущим убежища».

«Мы будем выступать за то, чтобы правительство Байдена выполняло свои обязательства», — говорится в заявлении.

Байден пообещал полностью изменить политику действующего президента США Дональда Трампа в отношении безопасности границ и иммиграции.

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