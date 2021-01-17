Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в Афганистане

В Афганистане зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0, передает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию комитета науки Министерства образования и науки Казахстана.
Там сообщили, что эпицентр землетрясения находился в 823 км на юго-запад от казахстанской Алма-Аты.
Землятресение магнитудой 2–3 ощущалось в казахстанском Шымкенте.
Информации о пострадавших нет.
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