Порядка 300 человек ворвались в Конгресс США в день его штурма

| Бернст Ю.

По меньшей мере 300 участников беспорядков проникли в здание Конгресса Соединенных Штатов в день его штурма, 6 января. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на собственные подсчеты.

Журналисты провели анализ событий на Капитолийском холме, изучив сотни видеозаписей, фотографий и текстовых сообщений, пишет издание.

Используя алгоритм распознавания лиц для подсчета, издание установило, что в момент, когда полиция пыталась эвакуировать законодателей, в Капитолие находились как минимум 300 человек.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. В Вашингтоне ввели комендантский час. Палата представителей Конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинении в подстрекательстве к мятежу. Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел.

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