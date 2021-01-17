Человек погиб при обрушении в шахте в Туве

| Бернст Ю.

Обрушение в шахте произошло на территории Тоджинского района Тувы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на республиканскую службу ГО и ЧС.

По предварительным данным, всего в шахте находились 42 человека. На аварийном участке шахты находились три человека, из которых двое вышли самостоятельно, еще один человек — гражданин Китая — погиб.

Шахта принадлежит ООО «Лунсин», созданному в 2005 году специально для освоения Кызыл-Таштыгского месторождения.

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