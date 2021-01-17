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Общество. Новости

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Москвичи отправили более 45 тысяч писем Деду Морозу по новогодней почте

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Жители Москвы написали и отправили больше 45 тысяч писем Деду Морозу по новогодней почте за два месяца. Об этом говорится на сайте мэра столицы.

Акция «Почта Деда Мороза» была организована Мосгорпарком совместно с московской усадьбой Деда Мороза и проходила с 18 ноября по 15 января. В этот раз письма впервые принимались онлайн. Кроме того, в парках столицы были установлены больше 40 новогодних почтовых ящиков, куда можно было положить послание.

«У многих семей есть новогодняя традиция — посылать Деду Морозу письма с пожеланиями, мечтами и планами. Дети и взрослые делятся с ним счастливыми историями из своей жизни, рассказывают о домашних питомцах, прикрепляют поздравительные открытки и стихи», — рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

Всего Дед Мороз получил более 45 тысяч писем в этом году. Отмечается, что ответные письма с указанным обратным адресом жители столицы получат до конца зимы.

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