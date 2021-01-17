В Краснодаре аэропорт приостановил прием и отправку самолетов из-за снегопада

Краснодарский аэропорт приостановил прием и отправку рейсов из-за сильного снегопада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

В Краснодар после полуночи 17 января пришел мощный циклон. До 8.00 аэропорт продолжал посадку и вылет самолетов, однако снегопад усилился, поэтому воздушная гавань ограничила работу с 08ю30 до 13.30.

Уточняется, что все утренние рейсы будут перенесены на вторую половину дня.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, на прилет и вылет задержаны 12 рейсов, еще один отменен.

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