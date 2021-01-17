Невролог рассказала о малоизученных осложнениях при коронавирусе

Невролог высшей категории и кандидат медицинских наук Неонила Фомина-Чертоусова рассказала об осложнениях у переболевших коронавирусом.

По ее словам, неврологические осложнения, которые могут появиться как в острый период инфицирования, так и после выздоровления, пока малоизучены.

Например, после коронавируса у человека могут возникнуть проблемы с центральной нервной системой, такие как ухудшение сна и поражение мышц.

«Даже такое понятие появилось: ковидассоциируемые инсульты. Так как при инфицировании коронавирусом шанс получить инсульт больше — примерно на 6%. Причем, он может случиться или через одну-три недели после заражения ковидом, или стать первым симптомом инфекционного заболевания», — объяснила специалист в интервью «Российской газете».

У пациентов с хронической сосудистой недостаточностью мозга и коронавирусом может возникнуть деменция. После коронавируса возможно проявление хронических сосудистых нарушений, сопровождающихся сонливостью, апатией, судорогами или утратой сознания из-за недополучения мозгом кислорода, которая связана с легочной недостаточностью.

Фомина-Чертоусова также рассказала, что при коронавирусе часто страдает периферическая нервная система, поэтому в группе риска есть и молодые люди.

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