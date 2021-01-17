РПФИ опроверг отказ Бразилии в ускоренной регистрации вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опроверг информацию о том, что Бразилия отказала от ускоренной регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V», передает ТАСС.

В фонде уточнили, что Национальное агентство наблюдения за здоровьем запросило дополнительную информацию относительно вакцины «Спутник V». Там добавили, что такие данные будут предоставлены в ближайшее время.

В РФПИ отметили, что запрос дополнительной информации регулятором — это стандартная процедура, которая не означает отказа в регистрации.

Ранее в СМИ сообщилось, что регулятор отклонил запрос РФПИ и компании Uniao Quimica о регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения в стране.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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