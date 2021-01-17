В Новосибирске мужчина помог сыну избить ребенка

| Бернст Ю.

Следователи СК в Новосибирске проверят данные о том, что мужчина на детской площадке помог своему сыну избить другого ребенка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на следственное управление СК России по региону.

По данным СМИ, драка началась с ссоры двух мальчиков 2010 года рождения возле горки. После этого, по словам очевидцев, отец одного из них повалил обидчика сына на землю и держал, пока тот бил ребенка.

В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что в больницу поступил мальчик с подозрением на сотрясение головного мозга. Второй мальчик также получил травмы, уточнили в полиции.

Обе стороны конфликта подали заявления в полицию.

Следователи организовали по данному факту проверку.