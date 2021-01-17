Вакцину центра Чумакова планируют ввести в гражданский оборот в марте

Еще одна российская вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в марте этого года. Ее разрабатывает Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.
Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил заместитель гендиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов.
«Нашу [вакцину от коронавируса] ждать в гражданском обороте, наверно, в районе марта», — сказал он.
В настоящее время центр завершает вторую стадию клинических испытаний, эффективность вакцины тестируют на добровольцах.
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