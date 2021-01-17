Летевший из Магаса в Москву самолет вынужденно сел в Минводах

Самолет, следовавший из Магаса в Москву, вынужденно сел в аэропорту Минеральных Вод. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Победа».
Отмечается, что посадка была совершена из-за плохого самочувствия одного их пассажиров. Предположительно, у него случился сердечный приступ.
«Командир принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Минеральных Вод для оказания незамедлительной медицинской помощи и спасения клиента», — рассказали в пресс-службе.
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