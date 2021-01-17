Предварительно, погибших при крушении российского сухогруза в Черном море нет

При крушении российского сухогруза у берегов Турции, предварительно, никто не погиб. Об этом говорится в сообщении российского посольства в Анкаре на странице в Facebook.

«По информации турецких властей, в Черном море в районе провинции Бартын на севере Турции затонул российский сухогруз», — говорится в публикации.

В настоящее время диппредставительство выясняет обстоятельства случившегося и судьбу экипажа. По предварительным данным, погибших нет, уточнили дипломаты.

Ранее сообщалось, что сухогрузное судно с российским флагом затонуло в районе Инкуму. Операция по спасению 15 членов экипажа осложняется погодными условиями.

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