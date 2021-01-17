Двигатели разбившегося в Индонезии Boeing были исправны

| Бернст Ю.

Данные черного ящика разбившегося индонезийского самолета Boeing 737-524 свидетельствуют о том, что оба двигателя лайнера были исправны в момент крушения. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Национальный комитет по транспортной безопасности Индонезии (KNKT).

Уточняется, что после подтверждения исправности двигателей самолета причина крушения остается неизвестной.

15 января специалисты извлекли данные, которые содержались на самописце, фиксировавшем параметры полета. Черный ящик был извлечен 12 января в море у берегов индонезийской столицы Джакарты. 15 января также сообщалось об обнаружении второго черного ящика, однако позже он был утерян.

9 января в Индонезии разбился пассажирский самолет. Он направлялся из аэропорта Джакарты в город Понтианак. Спустя четыре минуты после вылета самолет пропал с экранов радаров и перестал выходить на связь. Перед этим авиалайнер за минуту потерял высоту. На борту находились 62 человека, в том числе 10 детей. При взлете самолет проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности. Следователи исключили разрыв самолета в воздухе. Предполагается, что самолет мог взорваться при ударе об воду.

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