Турция направила фрегат для поиска членов экипажа затонувшего российского судна

ВМС Турции направили фрегат для поисков членов экипажа затонувшего российского сухогруза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное заявление Министерства национальной обороны Турции.

«Фрегат из командования ВМС был направлен в район Инкуму провинции Бартын в Черном море, где затонул российский сухогруз», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сухогрузное судно с российским флагом затонуло в районе Инкуму турецкой провинции Бартын. В настоящее время ведется операция по спасению членов экипажа. Спасательную операцию осложняют неблагоприятные погодные условия. Известно о пяти спасенных членах экипажа. Еще два человека, по данным турецких властей, погибли. Поиск остальных пострадавших продолжается.

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