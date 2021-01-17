Затонувший в Черном море сухогруз принадлежит украинской компании

В экипаже затонувшего у берегов Турции сухогруза только два гражданина России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росморречфлот.

«В экипаже из 12 человек два гражданина России», — сказали в ведомстве.

Там уточнили, что судовладелец затонувшего сухогруза — украинская компания Arvin Shipping LTD.

Ранее сообщалось, что судно является российским.

Сухогрузное судно затонуло в районе Инкуму турецкой провинции Бартын днем 17 января. В настоящее время ведется операция по спасению членов экипажа. Спасательную операцию осложняют неблагоприятные погодные условия. Известно о пяти спасенных членах экипажа. Еще два человека, по данным турецких властей, погибли. Поиск остальных пострадавших продолжается.

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