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Общество. Новости

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Число погибших при крушении сухогруза у берегов Турции возросло до четырех

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Число членов экипажа, погибших при крушении сухогруза в Черном море, возросло до четырех, сообщил губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер в эфире телеканала NTV.

«Экипаж судна состоит из 13 человек. На данный момент спасены шесть человек, обнаружены тела четырех членов экипажа», — рассказал Гюнер.

17 января сухогрузное судно затонуло в районе Инкуму турецкой провинции Бартын. Изначально сообщилось, что оно шло под российским флагом, однако впоследствии местные власти уточнили, что сухогруз шел под флагом Палау. В настоящее время ведется операция по спасению членов экипажа. Операцию осложняют неблагоприятные погодные условия.

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