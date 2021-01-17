Захарова рассказала о полученных от Германии ответах на запросы РФ по Навальному

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о полученных ответах от немецкой стороны на запросы России по Алексею Навальному. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом она подчеркнула, что заявления Германии не были содержательными по сути.

«Увидела заголовки, что Германия ответила на все вопросы РФ. Позвонила нашим экспертам, которые занимаются этим вопросом, они говорят: «Конечно, мы получили ответы от германской стороны, проблема в том, что они, как всегда, ничего не содержали по сути задаваемых вопросов», — цитирует Захарову ТАСС.

20 августа 2020 года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, так как блогеру стало плохо. Навального доставили в больницу в Омске, а позднее перевезли в Германию для лечения. В конце сентября Навальный выписался из больницы и проходил курс реабилитации в ФРГ.

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