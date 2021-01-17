Двое россиян находились на борту затонувшего у берегов Турции сухогруза

Двое членов экипажа затонувшего в Черном море сухогруза были россиянами, рассказали в береговой охране Турции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Всего на сухогрузе было 12 человек, из них двое россиян», — заявили в ведомстве.

На данный момент береговая охрана подтверждает гибель одного моряка, данные о его национальности отсутствуют. При этом власти турецкой провинции Бартын сообщали о четырех погибших.

«Разные цифры по погибших могут быть из-за того, что в районе очень плохие погодные условия. Гибель одного человека мы можем подтвердить точно, его тело мы достали», — пояснили в береговой охране.

17 января сухогрузное судно затонуло в районе Инкуму турецкой провинции Бартын. Изначально сообщалось, что оно шло под российским флагом, однако впоследствии местные власти уточнили, что сухогруз шел под флагом Палау. В настоящее время ведется операция по спасению членов экипажа. Операцию осложняют неблагоприятные погодные условия. Министерство иностранных дел Украины сообщило, что на борту находились 10 украинцев.

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