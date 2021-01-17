Вирусолог призвал вакцинировать россиян от COVID-19 принудительно

Профессор вирусологии, автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов заявил, что в России следует проводить принудительную вакцинацию граждан. Об этом сообщает Ura.Ru.

Он отметил, что коронавирусная инфекция имеет потенциал. По его словам, важно осуществлять борьбу с эпидемией «самыми серьезными методами».

«Если есть железная уверенность в том, что применяемые вакцины эффективны, за исключением медицинских противопоказаний, вакцинировать нужно всех поголовно. В принудительном порядке», — подчеркнул Чепурнов.

Кроме того, вирусолог напомнил о вспышке оспы, которая произошла в Москве в 1959—1960 годах. Он добавил, что принудительная вакцинация в тот период позволила избежать серьезных последствий.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 95 млн заболевших, свыше 67,8 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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