Объявленный в розыск еще в декабре Навальный задержан в Шереметьево

В столичном аэропорту Шереметьево приземлился самолет авиакомпании «Победа», на борту которого находился Алексей Навальный. Об этом сообщает ТАСС.

Рейс следовал по маршруту Берлин — Москва и должен был сесть в аэропорту Внуково. После приземления сотрудники отдела розыска оперативного управления ФСИН провели задержание Алексея Навального.

«Был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», — заявляет УФСИН.

До вынесения судом решения о мере пресечения Навальный будет находиться под стражей.

20 августа 2020 года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске из-за его плохого самочувствия. Навального доставили в больницу в Омске, а позднее перевезли в Германию для лечения. В конце сентября Навальный выписался из больницы и проходил курс реабилитации в ФРГ.

Ранее стало известно, что московское управление Федеральной службы исполнения наказаний 29 декабря 2020 года объявило Навального в федеральный розыск. В ведомстве пояснили, что он не отмечался по делу «Ив Роше», по которому получил условный срок. При этом, ФСИН со ссылкой на публикацию в журнале The Lancet заявляет, что Навальный был выписан из немецкой клиники 20 сентября 2020 года, а уведомление о прохождении амбулаторного лечения направил в ведомство только через месяц, тем самым нарушив закон.

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