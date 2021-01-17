Росморречфлот рассказал о состоянии спасенных моряков затонувшего сухогруза Arvin

В пресс-службе Росморречфлота рассказали о состоянии моряков, которых удалось спасти после того, как сухогруз Arvin затонул у берегов Турции. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что в результате поисково-спасательной операции были найдены живыми шесть человек, в том числе один россиянин.

Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

В пресс-службе уточнили, что спасенный россиянин являлся механиком судна.

Росморречфлот добавляет, что активная фаза спасательной операции была приостановлена из-за ухудшения погодных условий: скорость ветра составляет до 15 м/с, образуются большие волны.

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