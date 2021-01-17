Число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до 78

Число жертв мощного землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии увеличилось до 78 человек, сообщает Reuters со ссылкой на местное поисково-спасательное агентство.

По данным агентства, 67 человек погибли в районе Мамуджу, еще 11 – в районе Маджене.

Кроме того, более 740 человек получили травмы, а более 27,8 тыс. местных жителей покинули свои дома.

15 января недалеко от города Мамуджу в провинции Западный Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,2, в результате чего в регионе было разрушено множество зданий.

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