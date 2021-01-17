К зданию парламента Мичигана пришли десятки вооруженных американцев

В Мичигане к зданию парламента в городе Ленсинг пришли десятки граждан США. Об этом сообщает телеканал MSNBC.

По данным телеканала, обстановка в городе спокойная, несмотря на то, что некоторые пришедшие вооружены.

Кроме того, на газоне возле парламента находится множество журналистов.

Сотрудники правоохранительных органов установили оцепление по периметру, дежурят сотрудники нацгвардии.

Корреспондент телеканала добавляет, что в небе над городом также барражируют вертолеты.

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