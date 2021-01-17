Синоптики прогнозируют «нервную» погоду в европейской части России

Жителей европейской части России в ближайшую неделю ожидает «нервная» погода, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает ТАСС.

«Нервозность [погоды] будет проявляться в резких переменах: от сильнейших заморозков за весь зимний сезон в начале недели до оттепели во второй половине недели», – пояснил синоптик.

Вильфанд отметил, что в первой половине недели на данной территории будут фиксироваться аномальные морозы до -30°C, а в конце недели уже потеплеет до +4°C.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Москвичей предупредили о «дне холода»