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Общество. Новости

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Синоптики прогнозируют «нервную» погоду в европейской части России

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Жителей европейской части России в ближайшую неделю ожидает «нервная» погода, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает ТАСС.

«Нервозность [погоды] будет проявляться в резких переменах: от сильнейших заморозков за весь зимний сезон в начале недели до оттепели во второй половине недели», – пояснил синоптик.

Вильфанд отметил, что в первой половине недели на данной территории будут фиксироваться аномальные морозы до -30°C, а в конце недели уже потеплеет до +4°C.

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