Судьба еще одного российского моряка затонувшего сухогруза остается неизвестной

В российском посольстве в Турции рассказали, что в результате поисково-спасательной операции в зоне затопления сухогруза Arvin был спасен один российский моряк. Об этом сообщаетТАСС.

По данным диппредставительства, всего на затонувшем судне находились двое граждан России.

Там добавили, что спасенный россиянин находится в госпитале, его состояние оценивается как стабильное.

При этом в посольстве уточнили, что о судьбе еще одного российского моряка неизвестно.

17 января сухогрузное судно затонуло в районе Инкуму турецкой провинции Бартын. Изначально сообщалось, что оно шло под российским флагом, однако впоследствии местные власти уточнили, что сухогруз шел под флагом Палау. В настоящее время ведется операция по спасению членов экипажа. Операцию осложняют неблагоприятные погодные условия.

По последним данным, на борту судна находились двое россиян и десять граждан Украины. Как заявили в украинском МИДе, были спасены шесть членов экипажа судна, среди них пять украинцев и один иностранный гражданин. Власти провинции Бартын сообщили о четырех погибших, береговая охрана Турции подтвердила гибель одного моряка.

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