Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

Гидрометцентр предупредил об установлении желтого уровня погодной опасности в Москве и области. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте учреждения.
Там отмечается, что такой прогноз установлен до 12.00 вторника, 19 января.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна», — уточняется на сайте.
Причиной предупреждения стала гололедица.
Более подробный прогноз доступен на странице погоды.
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