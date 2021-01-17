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Общество. Новости

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Москвич провалился под лед в Парке Горького

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Житель Москвы провалился под лед у причала Парка имени Горького, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Мужчина спустился с причала на лед Москвы-реки и направился к противоположенному берегу, однако провалился в полынью, рассказали в ведомстве. Произошедшее заметил наблюдатель поисково-спасательной станции, на место были направлены спасатели.

Москвича спасли из полыньи и доставили на станцию, где ему была оказана первая помощь, рассказали в департаменте. Пострадавший был госпитализирован прибывшей бригадой скорой помощи.

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