Москвич провалился под лед в Парке Горького

Житель Москвы провалился под лед у причала Парка имени Горького, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Мужчина спустился с причала на лед Москвы-реки и направился к противоположенному берегу, однако провалился в полынью, рассказали в ведомстве. Произошедшее заметил наблюдатель поисково-спасательной станции, на место были направлены спасатели.

Москвича спасли из полыньи и доставили на станцию, где ему была оказана первая помощь, рассказали в департаменте. Пострадавший был госпитализирован прибывшей бригадой скорой помощи.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Двое детей провалились под лед в Пензе

— Автомобиль провалился под лед на озере Нижегородской области

— Двое подростков провалились под лед в Северной Осетии