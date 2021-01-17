Вечный огонь погас в центре Марсова поля в Петербурге

В Санкт-Петербурге погас вечный огонь, расположенный на Марсовом поле. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел в центре мемориала «Борцам революции» около 22.00.

Телеканал отмечает, что сотрудники «ПетербургГаз» уже восстановили горение: оборудование очистили от снега, оно не пострадало.

Причины произошедшего не называются.

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