Суд допросит Голунова по делу задержавших его экс-полицейских

Мосгорсуд 18 января допросит журналиста Ивана Голунова по делу задержавших его экс-полицейских. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на суд.

«Судебное заседание перенесено на 11.00 мск 18 января. В ходе заседания планируется допросить потерпевшего Ивана Голунова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 12 января допрос Голунова не состоялся из-за неявки адвоката одного из экс-полицейских.

Ранее прокуратура утвердила обвинение пятерым бывшим полицейским по делу о подброшенных Голунову наркотиках.

Они обвиняются по статьям «Превышение должностных полномочий», «Фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности», «Незаконный оборот наркотиков», «Преступление, совершенное организованной группой».

Журналиста задержали в столице в июне 2019 года, как утверждала полиция, с наркотиками, но позже уголовное преследование отменили за отсутствием доказательств. Голунов с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.

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